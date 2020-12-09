Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Прошел год с момента встречи глав государств и правительств "Нормандской четверки" в Париже. За это время произошло полное перерождения Владимира Зеленского из "президента мира" в бойца партии войны. Ни одна из договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019 года, не выполнена. Саботируется работа над политической частью Минских соглашений. Рупоры власти зомбируют украинских граждан рассуждениями о 25 годах "безопасной реинтеграции", "планах Б" и "красных линиях".

Зе-команда не стремилась и не желает восстановления мира. Ей и её иностранным партнерам невыгодно сокращать военные расходы и направлять ресурсы на социальную защиту, развитие экономики и регионов, здравоохранение и образование. Им нужна истощенная и увязшая в долгах Украина, в которой с молотка уходят земли, ресурсы и предприятия.

Зе-власть, подпевающая партии войны, может сколько угодно распинаться о цивилизационных выборах и иллюзорных евроатлантических перспективах. Но пока что для Украины и украинского народа реальна только одна перспектива — нищеты, бесправия и потери суверенитета.

Хватит морочить голову разговорами о пересмотре Минских соглашений и "чуде" Будапештского меморандума. Хватит пропаганды ксенофобии и дискриминации. Болтовни о свободных экономических зонах под контролем военно-гражданских администраций.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует принятия всех законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Законы об амнистии, особенностях местного самоуправления, выборов, внесение изменений в Конституцию, закрепляющих особый статус Донецка и Луганска, а не законы о лагерях для интернированных и дискриминации национальных общин. Зе-власть должна выполнить обещания, данные избирателям, или уйти следом за предшественниками.

Сегодня вернуть в Украину мир – это и есть настоящий патриотизм!