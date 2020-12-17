ОПЗЖ настаивает на упрощении системы работы ФОПов. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в Верховной Раде в четверг, 17 декабря.

Он отметил, что протесты ФОПов являются следствием отсутствия поддержки и диалога с ними со стороны государства. "Эти люди наполняют бюджет, однако власть их не слышит. Мы понимаем возмущение предпринимателей", - сказал Юрий Бойко.

Политик акцентировал, что власть в условиях кризиса и эпидемии должна поддерживать предпринимателей, а не пытаться усложнить их работу.

"ФОПы создают рабочие места, кормят свои семьи, платят налоги. Но вместо того, чтобы помочь им, власть усиливает давление и создает дополнительные проблемы", - отметил народный депутат.

Для исправления ситуации фракция ОП-ЗЖ зарегистрировала законопроект №4490, призванный облегчить и упростить работу ФОПов.

"Этот законопроект урегулирует вопросы с кассовыми аппаратами и позволит предпринимателям нормально работать. Мы настаиваем на его принятии", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он также отметил, что для его принятия народные депутаты от ОП-ЗЖ требуют созвать внеочередное заседание Верховной Рады.

"В нынешних очень непростых экономических условиях усложнять работу бизнеса - это просто преступление. Власть должна максимально помогать людям. ОП-ЗЖ требует прекратить давление на предпринимателей. Парламент должен принять решения по их поддержке, а не идти на месяц каникул", - резюмировал Юрий Бойко.