В Одессе мать 9-летнего мальчика превратила квартиру в свалку [ Редактировать ]
В Одессе служба по делам детей забрала 9-летнего сына у женщины, которая превратила квартиру в свалку. Ребенка передали отцу. Об этом пишет местный сайт usionline.com.
Сообщается, что у мальчика есть старшие брат и сестра, но они живут с отцом.
"Находиться в этой квартире даже 5 минут тяжело из-за ужасного запаха. Трудно поверить, что в таких условиях живет мать с малолетним ребенком. На кухне, казалось, не убирали лет 10, комнаты – все в завалах мусора. Прямо в коридоре – огромная лужа, рядом с которой привязан лабрадор", – отмечается в публикации.
"Жить в квартире ребенок не может", – отметили в службе.
Когда горе-мать все же нашли, ее удалось убедить передать мальчика отцу. Тот намерен через суд добиваться лишения ее родительских прав.
Ранее сообщалось, что в Кременчуге годовалый малыш утонул в ванной.
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