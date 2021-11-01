Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

Об этом сообщили на брифинге городской ТИК.

Решение приняли единогласно.

"На основании протокола о результатах голосования (ТИК - ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов", - заявила глава избиркома.

Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.

Напомним, 31 октября стартовали выборы мэра спустя почти год после того, как умер переизбранный на третий срок городской глава Геннадий Кернес.

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