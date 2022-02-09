Зеленский собирает СНБО в Харькове: названа дата [ Редактировать ]
В среду, 9 февраля, стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Заседание Совбеза состоится в пятницу, 11 февраля, в 15:30. Оно пройдет в Харькове.
Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация).
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова состоится ориентировочно в 17:30.
Ранее Зеленский назвал "красные линии" для олигархов.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) уже запустил систему мониторинга олигархов. Ее разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению.
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