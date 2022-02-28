По Харькову ударили "Градами": десятки погибших (видео) [ Редактировать ]
По Харькову нанесли мощный удар "Градами". Соцсети пишут о "десятках погибших", сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
Сообщается, что удар "Градов" по Харькову был на несен в районе улицы Деревянко.
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