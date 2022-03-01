Под Киевом подбили 2 вертолета оккупантов (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом подбили 2 вертолета оккупантов.
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В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек
Генштаб ВСУ опубликовал видео работы экипажей Bayraktar TB2, которые поразили три цели - танк противника и два зенитных ракетных комплекса "БУК". Где именно было уничтожена техника оккупантов - не сообщается.
С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры. Об этом сообщает генштаб ВСУ в сводке на 6:00
Западные партнеры передадут Украине 70 самолетов Миг-29 и Су-25 для украинской армии. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ
На сьогодні Збройні сили України перебувають у повній бойовій готовності. Українські військовослужбовці готові до будь-якого сценарію розвитку родій, і паніки на фронті немає. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр