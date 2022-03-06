В Уманському районі Черкаської області місцеві ради звертаються до глав держав щодо закриття неба [ Редактировать ]
В Уманському районі Черкаської області місцеві ради звертаються до глав держав та урядів, парламентів та народів держав-членів НАТО підтримати прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною.
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