Полонений російський льотчик Олександр Красноярцев дав свідчення українським захисникам щодо наказу атакувати мирне населення не високоточними бомбами, а некерованими.

Літак Красноярцева Су-34, який бомбардував житлові квартали Чернігова, було збито 5 березня. Екіпаж катапультувався – штурман загинув, а льотчика взяли в полон, і він дав цінні свідчення. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Красноярцев дав свідчення, що російським військовим командуванням свідомо віддаються накази про бомбові удари по об’єктах мирної інфраструктури та житлових кварталах українських міст. При цьому для ударів використовується не високоточна зброя, як стверджують воєначальники та пропагандисти окупантів, а некеровані авіабомби вільного падіння (не високоточні) ОФАБ-250-270, ФАБ-500, ОФЗАБ-500. Це призводить до значних втрат серед мирного населення та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Такі бомбардування – черговий очевидний злочин армії окупанта проти людяності.

Красноярцев на відео заявив, що в полоні українські військові надали йому всю необхідну медичну допомогу. Він також звернувся до російських військових пілотів, які базуються в російському Брянську, із закликом припинити бомбардування українського мирного населення та цивільних об’єктів.