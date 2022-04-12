Зеленський присвоїв звання Героя України п'ятьом військовослужбовцям [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав кілька важливих указів про відзначення державними нагородами Захисників України, серед яких і 187 військовослужбовців ЗСУ. Вищої нагороди - звання Героя України - удостоїлися п'ять Захисників України.
Про це повідомляється у відеозверненні Володимира Зеленського.
Підписав і кілька важливих указів. Державними нагородами відзначені 187 військовослужбовців Збройних сил України, 15 бійців Національної гвардії та шість військовослужбовців Головного управління розвідки.
Президент також підкреслив, що присвоїв звання Героя України 5 військовослужбовцям ЗСУ, в тому числі та двом полковникам медичної служби – Віктору Івчуку та Олександру Слесаренку.
За його словами, завдяки діям Івчука врятована не одна сотня життів у Маріуполі - як військових, так і цивільних. А завдяки діям Слюсаренка у Чернігові було забезпечено надання медичної допомоги понад 450 військовослужбовцям та понад 600 цивільним.
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