Канада направила Україні гаубиці та снаряди [ Редагувати ]
Канада направила Україні для відбиття російської агресії 155-міліметрові гаубиці M777 з дальністю стрілянини до 30 км, а також боєприпаси до них. Про це повідомило міністерство оборони.
Легка 155-мм буксирована гаубиця M777 легша і менша, але потужніша за будь-яку зброю такого типу. M777 забезпечує вогневу потужність із закритих позицій, здатну точно вражати цілі на відстані до 30 км.
За даними CBC News, Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.
Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протитанкових боєприпасів Carl Gustaf, як того просила Україна.
Канада також перебуває у процесі завершення контрактів на низку броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якнайшвидше, а також контракт на обслуговування та ремонт спеціалізованих безпілотників, які Канада вже поставила Україні.
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