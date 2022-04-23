Канада направила Україні для відбиття російської агресії 155-міліметрові гаубиці M777 з дальністю стрілянини до 30 км, а також боєприпаси до них. Про це повідомило міністерство оборони.

Легка 155-мм буксирована гаубиця M777 легша і менша, але потужніша за будь-яку зброю такого типу. M777 забезпечує вогневу потужність із закритих позицій, здатну точно вражати цілі на відстані до 30 км.

За даними CBC News, Канада відправила в Україну чотири гаубиці М-777 із 37 наявних у країні.

Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протитанкових боєприпасів Carl Gustaf, як того просила Україна.

Канада також перебуває у процесі завершення контрактів на низку броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якнайшвидше, а також контракт на обслуговування та ремонт спеціалізованих безпілотників, які Канада вже поставила Україні.