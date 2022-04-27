Народилися на 6-му місяці і захворіли на пневмонію в укритті: в "Охматдиті" врятували близнюків [ Редагувати ]
В "Охматдиті" врятували близнюків, які народилися на 6-му місяці і захворіли на пневмонію в укритті.
Близнючки Діанка та Софійка поступили до лікарні у вкрай важкому стані – в обох бронхолегенева дисплазія та двобічна пневмонія.
Внаслідок сидіння у підвалі та евакуації потягом до Львова ще на початку війни їх стан погіршився.
Дівчатка народилися у Києві на 24 тижні вагітності, довго перебували у пологовому будинку, а потім були переведені до однієї із київських лікарень.
Якраз почалася війна і, коли бомбили Київ, нам доводилося спускатися у підвал. Там було багато дітей – хтось пчихне, хтось кашляне, у когось температура і, якщо для звичайних дітей це нічого страшного, то для моїх недоношених дівчаток – це могло бути смертельним. Їх стан погіршувався, Діанка почала задихатися, тому я прийняла рішення терміново потягом евакуюватися до Львова.
8 березня діти вже знаходилися у реанімації "Охматдита", після стабілізації стану були переведені у педіатричне відділення.
А сьогодні ми вже вітали наших дівчаток із випискою. Вони здолали довгий і не легкий шлях від свого народження до сьогодні. Але перемогли і мріють повернутися додому. Ми бажаємо малюкам міцного здоров’я та щасливої долі у мирній, успішній нашій Україні.
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