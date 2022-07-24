Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу Збройні Сили України ліквідували 280 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 39 520 військових.
У відомстві повідомили, що за минулу добу найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському напрямку.
Бойові втрати росії на 24 липня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39 520 (+280) осіб ліквідовано;
- танків - 1722 (+14);
- бойових броньованих машин - 3942 (+13);
- артилерійських систем - 869 (+5);
- РСЗВ - 255 (+2);
- засоби ППО - 113 (+0);
- літаків - 221 (+0);
- вертольотів - 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 714 (+0);
- крилаті ракети - 170 (+3);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2823 (+3);
- спеціальної техніки - 73 (+1).
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