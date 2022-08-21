Після атак на військову інфраструктуру в окупованому Криму росіяни розглядають можливість посилення безпеки на півострові. Однак тоді їм доведеться відволікти частину своїх сил від лінії фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Москва використовувала всі типи сил безпеки, зокрема Росгвардію. Відтак, тривала неспроможність зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.

"Один російський блогер розкритикував війська РФ за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня", - вказують в ISW

Окрім цього, у звіті додається, що про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки в Криму можуть свідчити затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова.