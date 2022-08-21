рф доведеться відволікти сили від лінії фронту: що трапилося [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Після атак на військову інфраструктуру в окупованому Криму росіяни розглядають можливість посилення безпеки на півострові. Однак тоді їм доведеться відволікти частину своїх сил від лінії фронту.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що Москва використовувала всі типи сил безпеки, зокрема Росгвардію. Відтак, тривала неспроможність зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.
"Один російський блогер розкритикував війська РФ за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня", - вказують в ISW
Окрім цього, у звіті додається, що про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки в Криму можуть свідчити затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова.
по темі
російські війська розгортають додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі
росія досі не передала Україні офіційні списки загиблих і поранених військовополонених внаслідок теракту в Оленівці
Українські військові відбили усі спроби просування росіян на Бахмутському напряму, а також штурмові дії у напрямку Мінеральне - Авдіївка
Українська авіація та артилерія зранку 20 серпня атакувала позиції окупантів на півдні
Український кулеметник власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно "клав" піхоту противника