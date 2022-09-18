Окупанти обстріляли Миколаїв [ Редагувати ]
У ніч на 18 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.
Обстежуємо район, який сьогодні вночі потрапив під обстріл. Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з наших лікарень та автогаражний кооператив.
Нагадаємо, вночі окупанти вдарили по Нікополю, є поранені.
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