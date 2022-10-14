У Збройних силах України служать понад 40 тисяч жінок, з них понад 5 тисяч захищають Україну на передовій у районах, де ведуться активні бойові дії. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, 8 тисяч військовослужбовиць проходять службу на офіцерських посадах. Серед жінок-військових є командири батарей, взводів, машин і командири відділень безпілотної авіації, а також снайпери.

Коло професій, які освоїли наші жінки, абсолютно не поступається чоловікам. Тому можна ствердно сказати, що жінки і чоловіки разом несуть важку ношу військової служби і виконують завдання щодо відсічі збройної агресії. Моя велика шана всім жінкам, які прийшли служити у війську.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в українській армії жінки становлять 22%. Це один з найвищих показників у Європі.

Нагадаємо, журналісти "Інтера" зняли сюжет про єдину в ЗСУ жінку - заступницю командира бригади.