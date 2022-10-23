У Генштабі розповіли про проблеми рф з мобілізованими [ Редагувати ]
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Російські командири мають великі проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих в Україні. Доходить до того, що у "мобіків" на Херсонському напрямку немає навіть спецвзуття та не поодинокі випадки вогневого ураження своїх підрозділів.
Про це повідомляє Генштаб.
"Російське військове командування має проблеми з матеріальним забезпеченням мобілізованих громадян. Так, на Херсонському напрямку, відмобілізовані російські військовослужбовці вирізняються поганим екіпіруванням, у більшості відсутнє військове взуття та інші елементи форми одягу та спорядження", - йдеться в повідомленні.
Крім того, за даними військових, російське військове керівництво намагається утримати лінію фронту, відправляючи цю категорію солдатів на фронт з огляду на оперативну обстановку, а не на їх підготовленість.
"Через слабку організацію взаємодії є непоодинокі випадки так званого "дружнього вогню" між підрозділами противника", - додають у Генштабі.
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