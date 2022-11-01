Російська федерація витратила на вчорашній масований удар по Україні суму, еквівалентну місячним виплатам для 2,3 млн. своїх пенсіонерів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни не зважають на витрати на енерготерор.

"Якщо поглянути на ціну лише вчорашнього російського удару, то застосовані ракети і дрони коштували Росії в еквіваленті понад 2,3 млн середніх пенсій за віком. І це один удар! Місячні доходи 2,3 млн російських пенсіонерів... Замість того, щоб долати бідність у своїй країні, російське керівництво витрачає все, аби тільки не визнавати, яку історичну помилку вони скоїли своєю війною проти України", - зазначив Зеленський.