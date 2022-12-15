На Бахмутському напрямку ворог щодня здійснює понад 200 обстрілів позицій українських військовослужбовців. Через погодні умови окупанти також змінили тактику, та намагаються проривати через нашу оборону малими групами.

Про це розповів речник східного угрупування військ Сергій Череватий.

"Ворог намагається постійно прориватися, змінивши тактику, через погодні умови та через масові втрати особового складу. Вони намагаються проникнути до наших позицій малими групами, проте ми успішно відбиваємо ці атаки. Ми теж удосконалюємо свою роботу, удосконалюємо систему спостереження і намагаємося швидко вираховувати ворога на підходах та знищувати вогнем з артилерії та мінометів. А якщо хтось прорветься, їх знищують крупнокаліберними кулеметами або стрілецькою зброєю", – розповів він.

Зі свого боку ворог постійно гатить по позиціям українських військових з різних видів зброї.

"Окупанти використовують усі види ствольної артилерії, міномети, де є можливість – танки та авіацію. На Бахмутському напрямку в середньому у нас від 200 обстрілів на день. За останню добу було 267 обстрілів різними видами зброї", – повідомив Череватий.