Росія масовано обстріляла енергооб'єкт ДТЕК [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У четвер, 15 грудня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичному об'єкту ДТЕК. Через атаку його відключили.
Про це повідомляє ДТЕК у Telegram.
"Сьогодні, 15 грудня, ворог здійснив черговий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання", - зазначають у компанії.
Там деталізують, що підприємство повністю відключено від енергосистеми. Його зупинка призвела до обмежень теплопостачання у регіоні.
У ДТЕК додають, що енергетики вже розпочали відновлення.
При цьому компанія не уточнює, в якому саме регіоні відбувся обстріл.
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