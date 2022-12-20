Росіяни били з важкої артилерії по Нікопольському району: пошкоджено десяток будинків та ЛЕП [ Редагувати ]
Російські окупанти вночі обстріляли з важкої артилерії Мирівську та Покровську громади Нікопольського району. Загарбники випустили на мирні села щонайменше 20 снарядів.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
На щастя, внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.
При цьому пошкоджень зазнали з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи і лінія електропередач.
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