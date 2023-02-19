Російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці: в ОВА показали наслідки [ Редагувати ]
У неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.
Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила", - розповів він.
Кириленко нагадав, що Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.
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