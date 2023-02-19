У неділю вранці, 19 лютого, російські окупанти здійснили ракетний удар по Дружківці Донецької області. Під обстріл потрапили дві багатоповерхівки та автомобілі.

Про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Пошкодили щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто. Інформація щодо постраждалих на даний час не надходила", - розповів він.

Кириленко нагадав, що Дружківка - місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ.