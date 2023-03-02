Війська рф вдарили по Дніпропетровській області: у Нікополі пошкоджено ЛЕП та водопровід [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вночі, 2 березня, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкодивши житлові будинки, ЛЕП та водопровід.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
"Протягом ночі зафіксовано два обстріли Нікопольського району, ворог вдарив з важкої артилерії по двох громадах. У Нікополі обстрілом пошкоджено дитсадок, три магазини, аптека. У місті також постраждали вісім п'ятиповерхівок, гаражі та автомобілі в них, електромережі, водопровід", - йдеться у повідомленні керівника облради.
Також повідомляється, що під обстрілом уночі знаходилася і Червоногригорівська громада. Наслідки удару ще уточнюються. Відомо, що внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.
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