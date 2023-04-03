Перед відряджанням на війну проти України окупантам видають спеціальну пам'ятку. Листівка містить пропагандистські наративи та заклики воювати до останнього. Про це повідомляє "Медуза".

Пам'ятку випустив Західний військовий округ, її видають лише тим солдатам, які вирушають до України. На першій сторінці листівки зображено мапу України, проте без Криму, а інші окуповані території позначені червоним.

Більшість документа присвячена ідеологічному обґрунтуванню війни. Традиційно для пропагандистів у пам'ятці згадали Захід, який хоче "поневолити підкорені країни та народи", а його ідеали "повністю суперечать цінностям російської самобутньої цивілізації".

При цьому пропагандисти написали, що Україна є "клаптевою ковдрою з регіонів з різною історією".

Україна цілком і повністю була створена росією, точніше, більшовицькою, комуністичною росією. Цей процес розпочався практично відразу після революції 1917 року, причому Ленін та його соратники робили це вельми грубим щодо самої росії способом.

За даними видання, брошуру було надруковано приблизно в середині осені 2022 року, коли українські захисники звільнили Харківську область та просувалися Херсонською. У пам'ятці пропагандисти називають "ганебною" здачу територій.

При цьому автори листівки запропонували "конкретні кроки щодо виправлення ситуації на фронті", а саме "повернення до сталінських методів ведення війни".

Пропагандисти процитували сталінський наказ № 227, більш відомий як "Ні кроку назад!" Цим наказом диктатор наказував "винищувати панікерів і боягузів" на місці, вводив загороджувальні загони та штрафні частини, куди відправляли дезертирів.