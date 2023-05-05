Окупанти заявили про нову "атаку дронів" на завод [ Редагувати ]
Окупанти заявляють про нову "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Пропагандисти звинувачують Україну. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.
За словами росіян, на нафтопереробному заводі зранку 5 травня пролунав вибух, після чого нібито почалася пожежа.
Кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа.
Деякі російські ЗМІ нафантазували версію з "диверсантами".
росіяни пишуть, що "диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою СВУ", а потім нібито намагалися втекти, але їх затримали.
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