Окупанти заявляють про нову "атаку дронів" на Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Пропагандисти звинувачують Україну. Про це повідомляє російський Telegram-канал BAZA.

За словами росіян, на нафтопереробному заводі зранку 5 травня пролунав вибух, після чого нібито почалася пожежа.

Кілька хвилин тому завод був атакований українським безпілотником. Він прилетів до однієї з установок і почалася пожежа.

Деякі російські ЗМІ нафантазували версію з "диверсантами".

росіяни пишуть, що "диверсанти підірвали п'яту установку за допомогою СВУ", а потім нібито намагалися втекти, але їх затримали.