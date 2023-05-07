Коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу: відповідь Зеленського [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння. Про це пише The Washington Post.
Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння.
За словами президента, Україна буде готова розпочати наступ, коли отримає озброєння, яке було узгоджене з союзниками. Зокрема терміни можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога.
Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив, що перше штурмове формування вже готове до початку операції більше ніж на 90%, однак деякі визначені підрозділи все ще завершують навчальні програми за кордоном.
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