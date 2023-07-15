ЗСУ знешкодили більше роти окупантів за добу: окупанти несуть втрати [ Редагувати ]
Українські військові продовжують знищувати росіян на Таврійському напрямку. За добу ворог втратив понад роту (близько 200 солдатів).
Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram.
За його словами, українські артилеристи за добу виконали 1177 вогневих завдань.
"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено 33 одиниці військової техніки противника", - зазначив Тарнавський.
Зокрема, було знищено:
- 2 бойові броньовані машини
- 2 гаубиці "Мста-Б";
- 3 гаубиці Д-30;
- 2 БПЛА Zala;
- БПЛА "Орлан-10";
- БПЛА "Мерлін";
- самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";
- зенітний ракетний комплекс "Стріла";
- РЕБ "Поле-21";
- автомобільна техніка.
Також українські військові спромоглися знищити дев'ять складів боєприпасів ворога.
Нагадаємо, що втрати російських окупантів продовжують зростати на тлі контрнаступу українських захисників. Загалом з початку повномасштабної війни було ліквідовано понад 236 тисяч ворогів.
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