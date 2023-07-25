На перебудову старого садка з міського бюджету Черкас виділили 20 мільйонів гривень.

Із дитячого садочка - житло для переселенців. У Черкасах втілюють у життя незвичний проєкт. На переобладнання занедбаного дитсадка виділили 20 мільйонів гривень. Відновили будівлю, замінили електрику, сантехніку, нині завершують ремонти всередині. Загалом вийшло 26 квартир. Подивіться.

Дмитро викладає плитку на східцях. Чоловік на цьому об»єкті працює від початку. Нині роботи вже на фінальній стадії.

Дмитро Сальніков, будівельник:

Я знаю, що це для переселенців робиться, люди,які там постраждали від війни, які приїхали сюди, потребують притулку, для них це робиться, щоб було гарно, шоб затишно, шоб все було добре.

Будівля колишнього дитсадка стояла пусткою зо два десятки років. А у 2022-му тут вирішили облаштувати житло для переселенців - коштом міста.

Сергій Кукушкін, представник підрядної організації:

Побудувати нове набагато легше чим відновити вже існуюче приміщення, бо треба було все робити, знести, демонтовувати повністю всю електрику, що залишалась, водопровод, каналізація, ми почали це.

Після завершення робіт усі квартири будуть мебльовані - з цим допоможуть благодійники. Загалом у перебудованому садочку вийшло 26 двокімнаток різної площі.

Невеличкий коридор, потім санвузол, потім одна кімната, де спати повноцінно, в іншій кімнаті буде іти як кухня-студія, де буде і спальне місце – диван, і де буде невелика кухня.

На перебудову старого садка з міського бюджету Черкас виділили 20 мільйонів гривень. І це перший такий проект, та чиновники вже міркують над продовженням.

Богдан Бєлов, директор Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради:

Такі садочки єсть, він не один, ми наразі їх передали департаменту соціальної політики, вони займаються, є можливість того, що ще два садочки будуть переобладанані під житло для внітрішньо переміщених осіб. Подаємо пограмами на грантами, щоб була можливість залучення також стороннього фінансування.

Кому саме дістануться квартири, вирішуватимуть вже після завершення ремонтів. Курує проект міський департамент освіти, тож наполягатиме, щоб безкоштовне житло отримали переселенці-освітяни.