Верховна Рада схвалила так званий законопроєкт про дерадянізацію. Документ, зокрема, передбачає, що в Україні зникне поняття "селище міського типу". Про це свідчить картка законопроєкту на порталі Ради.

Відповідно до схваленого 262 народними депутатами законопроєкту, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі.

Населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів - будуть просто селищами. Всі смт після початку дії цього закону будуть вважатися селищами. Інші населені пункти будуть в статусі села.

До початку російського вторгнення в Україні нараховувалося 885 селищ міського типу.

Ще одним нововведенням цього законопроєкту є введення поняття "поселення". Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту. Наприклад, дачні кооперативи чи мобільні містечка для переселенців.

Відповідно до схваленого 262 народними депутатами законопроєкту, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі.

Населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів - будуть просто селищами. Всі смт після початку дії цього закону будуть вважатися селищами. Інші населені пункти будуть в статусі села.

До початку російського вторгнення в Україні нараховувалося 885 селищ міського типу.

Ще одним нововведенням цього законопроєкту є введення поняття "поселення". Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту. Наприклад, дачні кооперативи чи мобільні містечка для переселенців.