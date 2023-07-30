В Україні більше не буде селищ міського типу [ Редагувати ]
Верховна Рада схвалила так званий законопроєкт про дерадянізацію. Документ, зокрема, передбачає, що в Україні зникне поняття "селище міського типу". Про це свідчить картка законопроєкту на порталі Ради.
Відповідно до схваленого 262 народними депутатами законопроєкту, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі.
Населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів - будуть просто селищами. Всі смт після початку дії цього закону будуть вважатися селищами. Інші населені пункти будуть в статусі села.
До початку російського вторгнення в Україні нараховувалося 885 селищ міського типу.
Ще одним нововведенням цього законопроєкту є введення поняття "поселення". Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту. Наприклад, дачні кооперативи чи мобільні містечка для переселенців.
Відповідно до схваленого 262 народними депутатами законопроєкту, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міста. Міста, які не відповідатимуть цьому визначенню, не будуть понижені у статусі.
Населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів - будуть просто селищами. Всі смт після початку дії цього закону будуть вважатися селищами. Інші населені пункти будуть в статусі села.
До початку російського вторгнення в Україні нараховувалося 885 селищ міського типу.
Ще одним нововведенням цього законопроєкту є введення поняття "поселення". Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту. Наприклад, дачні кооперативи чи мобільні містечка для переселенців.
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