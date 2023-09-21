Україна та Польща домовилися знайти спільне рішення щодо експорту зерна [ Редагувати ]
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Наразі домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Наступний раунд переговорів очікується найближчими днями.
Зазначається, що міністри Сольський та Телус під час телефонної розмови обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили, з урахуванням цього, виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.
"Наступні переговори відбудуться найближчими днями, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього", - йдеться в повідомленні відомства.
Нагадаємо, Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.
З 1 березня 2023 році у Польщі запровадили оплату для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення (готелі, гуртожитки тощо) понад 120 днів.
Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання (не більше 40 злотих на день), а через кілька місяців - 75% (не більше 60 злотих). Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.
Нагадаємо, напередодні Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини через блокування поставок української агропродукції.
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