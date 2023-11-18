Для власників релокованого бізнесу або тих, хто хоче почати власну справу, в Україні діє програма "EU4Business".

Європейський Союз продовжує підтримувати економіку нашої країни. Зокрема, малий та середній бізнес. Чотири тисячі євро на реалізацію власної справи - це грант від західних партнерів. Кошти надають для тих, хто знайшов в собі сили почати власну справу з нуля під час війни або ж релокував свій бізнес.

Як от сім'я Андрухових. Свою невелику пекарню вони перевезли із Сєвєродонецька на Київщину. Більше про перезапуск власної справи - в матеріалі Валерії Глущенко.

Микита разом із мамою майже кожного дня після школи заходить до цієї пекарні. Маленький дегустатор уже визначився, яка здоба йому до вподоби.

Круасани й пончики. Я приходжу сюди кожний день і беру тут всі булки. Я вже тут все спробував.

Сім'я Андрухових готує хлібобулочні вироби за власним рецептом. Надія згадує, як на початку дев'яностих, разом із чоловіком відкрили першу на всю Луганську область приватну пекарню. Бізнес будували поступово. Але два роки тому росіяни увірвалися в місто - вже в друге. Підприємство зруйнували.

Надія Андрухова, власниця пекарні:

Двері всі розбиті, вікна розбиті... Все повитягували, росіяни обнишпорили кожен закуток: папери, документи. Цим усім була засипана підлога.

Власники рік обмірковували, як відновити бізнес, звідки взяти гроші. Якось син дізнався про грантову програму від Євросоюзу. Подали заявку й отримали 4 тисячі євро. Цієї суми цілком вистачило на відновлення, зокрема, на купівлю обладнання.

Надія Андрухова, власниця пекарні:

Ми подали заявку на грант, і всі так швидко відгукнулись. Ми відчули таку підтримку й допомогу, бо те, що ми написали, нам і дали.

Для власників релокованого бізнесу або тих, хто хоче почати власну справу, в Україні діє програма "EU4Business" від Європейського Союзу та уряду Німеччини. Вона - для підприємців лише малого та середнього бізнесу. Заявку можна оформити через портал "Дія".

Якщо є запитання, можна звернутися до офісу "Дія.Бізнес", створеного Міністерством цифрової трансформації спільно з Офісом розвитку підприємництва та експорту. У центрі надають безкоштовні консультації власникам бізнесу, навчають писати грантові заявки та мотивують до нових проєктів.

Анна Страховська, керівниця центру "Дія.Бізнес" у Бучі:

Ми намагаємось сфокусувати підприємців на основних можливостях. Ми розуміємо, що сила підприємниці у спільноті, у доступності до навчання, це доступність до кваліфікованих консультацій. Доступних. Безкоштовних. І звичайно, можливість отримувати такі грошові підтримки, як грантова можливість.

Саме центр "Дія.Бізнес" надав упевненості Катерині та Олександрі - засновницям онлайн-школи з вивчення англійської.

Катерина Гревцева та Олександра Забеліна, власниці онлайн-школи англійської мови:

Нам завжди казали, що в нас є потенціал, і ми можемо це зробити, але в нас були сумніви: типу школа англійської, що нам можуть дати. Ми - все самі. І це все через ту соромязливість та нерозуміння переваг. Нам важливо отримати не лише похвалу, а й результати.

Від початку повномаштабної війни Європейський Союз видав уже понад тисячу грантів на розвиток бізнесу в Україні.

Станіслав Тошков, координатор сектору економічної співпраці та співпраці з міжнародним фінансовими установами ЄС в Україні:

Малі та середні підприємства є одним із китів, на яких тримається економічна система Європейського Союзу. Бо і робочі місця для людей, і стимул до подальшого розвитку, а також розвиток економіки.

Надавачі грантів розуміють, що більше вони підтримають бізнес, то активніше розвиватиметься економіка України. Та й держава загалом. Адже схема працює за давно перевіреною формулою: що більше грантів, то більше податків сплачують власники бізнесу і більше людей зможуть знайти роботу.