В енергосистемі України виявлено дефіцит електроенергії, що прогнозується протягом поточного дня, 22 листопада, зокрема у вечірні години.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Збільшення споживання внаслідок похолодання призвело до додаткового навантаження на електростанції, що викликає дефіцит. Аварійність блоків електростанцій також впливає на ситуацію, оскільки частина їх ще відновлюється після атак російських ракет і дронів, і відновлені блоки не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

Ще однією причиною є нестача імпортованої електроенергії з Євросоюзу. Компанія також закликає українців дбайливо використовувати електроенергію протягом доби.

Не включайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години, - радять в "Укренерго".

Нагадаємо, уряд України оголосив, що з 1 січня 2024 року не буде здійснюватися підвищення тарифів на електроенергію.