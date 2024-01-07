У січні 2024 року традиційно 31 день, з яких 22 є робочими днями, а 8 - офіційними вихідними (субота та неділя).

Отже, українці будуть:

працювати 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 та 31 січня.

відпочиватимуть 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 січня.

Варто взяти до уваги, що на українців чекають важливі дні:

20 січня – День Автономної Республіки Крим,

22 січня – День Соборності та Свободи України,

26 січня – Всесвітній день митниці,

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України,

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту,

29 січня – День пам'яті героїв Крут.

Всі свята у січні 2024 року:

1 січня – Новий рік і Всесвітній день миру;

2 січня – День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта;

3 січня – День народження соломинки для коктейлів;

4 січня – Всесвітній день азбуки Брайля;

5 січня – Міжнародний розвантажувальний день;

11 січня – Всесвітній день "Дякую";

12 січня – Всесвітній день доньки, День українського політв'язня;

16 січня – Всесвітній день "Бітлз" і День льодовика;

17 січня – Всесвітній день снігу;

20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту;

21 січня – Міжнародний день обіймів;

22 січня – День Соборності та Свободи України;

23 січня – День ручного письма;

24 січня – Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України;

26 січня – Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України;

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту;

28 січня – Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни та Міжнародний день захисту персональних даних;

29 січня – День пам'яті Героїв Крут і День працівника пожежної охорони;

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України;

31 січня – Всесвітній день ювеліра.

Нагадаємо, що до 1 вересня 2023 року в Україні Різдво Христове святкували 7 січня, а тому коли воно припадало на неділю, то завжди вихідний переносився на понеділок, 8 січня. Однак після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар навіть у тих організаціях, де роботодавці роблять для своїх працівників додаткові вихідні, 8 січня таким не буде.

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