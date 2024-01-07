Вихідні та свята в січні 2024: скільки і як будемо відпочивати [ Редагувати ]
У січні 2024 року традиційно 31 день, з яких 22 є робочими днями, а 8 - офіційними вихідними (субота та неділя).
Отже, українці будуть:
- працювати 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 та 31 січня.
- відпочиватимуть 6 і 7, 13 і 14, 20 і 21, 27 і 28 січня.
Варто взяти до уваги, що на українців чекають важливі дні:
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим,
- 22 січня – День Соборності та Свободи України,
- 26 січня – Всесвітній день митниці,
- 26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України,
- 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту,
- 29 січня – День пам'яті героїв Крут.
Всі свята у січні 2024 року:
- 1 січня – Новий рік і Всесвітній день миру;
- 2 січня – День наукової фантастики та Всесвітній день інтроверта;
- 3 січня – День народження соломинки для коктейлів;
- 4 січня – Всесвітній день азбуки Брайля;
- 5 січня – Міжнародний розвантажувальний день;
- 11 січня – Всесвітній день "Дякую";
- 12 січня – Всесвітній день доньки, День українського політв'язня;
- 16 січня – Всесвітній день "Бітлз" і День льодовика;
- 17 січня – Всесвітній день снігу;
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим і День пам'яті захисників Донецького аеропорту;
- 21 січня – Міжнародний день обіймів;
- 22 січня – День Соборності та Свободи України;
- 23 січня – День ручного письма;
- 24 січня – Міжнародний день освіти та День зовнішньої розвідки України;
- 26 січня – Міжнародний день митника та День працівника контрольно-ревізійної служби України;
- 27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту;
- 28 січня – Міжнародний день мобілізації проти ядерної війни та Міжнародний день захисту персональних даних;
- 29 січня – День пам'яті Героїв Крут і День працівника пожежної охорони;
- 30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних сил України;
- 31 січня – Всесвітній день ювеліра.
Нагадаємо, що до 1 вересня 2023 року в Україні Різдво Христове святкували 7 січня, а тому коли воно припадало на неділю, то завжди вихідний переносився на понеділок, 8 січня. Однак після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар навіть у тих організаціях, де роботодавці роблять для своїх працівників додаткові вихідні, 8 січня таким не буде.
Дивіться також місячний календар стрижок на січень 2024 року.
по темі
Починаючи з вересня 2023 року, Україна переходить на Новоюліанський церковний календар
Успішні маніпуляції з волоссям можна планувати, враховуючи фази Місяця
7 січня за новим церковним календарем православні святкують Собор Іоанна Предтечі
Мій колега Юрій Куций вирішив випробувати на собі сили цілющої води у свято Водохреще. І хто ще разом з ним сьогодні пірнав у крижану ополонку?
Сьогодні в Україні православні віряни вперше офіційно відзначають Водохреще за новим церковним новоюліанським календарем. Як це було на морському узбережжі в Одесі?