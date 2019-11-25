В Одессе обокрали депутата [ Редактировать ]
Балкон / Фото: соцсети
В Одессе обокрали дом депутата городского совета. Об этом сообщает "Унн".
Известно, что воры проникли в дом через балкон.
Злоумышленники украли 20 тысяч долларов, а также ценные часы среди которых, в частности часы таких марок, как Ulysse Nardin и Breguet. Общая стоимость украденных драгоценностей превышает, по предварительным оценкам, 40 тысяч долларов.
Раньше сообщалось о том, что полицейские поймали "велосипедного" вора. А также мужчина украл 20 тонн шоколада.
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