В субботу, 21 декабря, в Украине будет по-весеннему тепло и сухо. В большинстве областей температура будет колебаться от нуля градусов до двух с пометкой "плюс". А на Западе будет падать снег с дождем, что осложнит ситуацию на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве температура днем поднимется максимум до +9°C. Ночью столбик термометра покажет около +1…+3°C. Осадков не прогнозируют.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве установила три температурных рекорда, а также Украину "накроет" густой туман.