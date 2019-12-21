Погода на 21 декабря: что прогнозируют синоптики [ Редактировать ]
В субботу, 21 декабря, в Украине будет по-весеннему тепло и сухо. В большинстве областей температура будет колебаться от нуля градусов до двух с пометкой "плюс". А на Западе будет падать снег с дождем, что осложнит ситуацию на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве температура днем поднимется максимум до +9°C. Ночью столбик термометра покажет около +1…+3°C. Осадков не прогнозируют.
Ранее сообщалось, что погода в Киеве установила три температурных рекорда, а также Украину "накроет" густой туман.
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