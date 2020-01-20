В понедельник, 20 января, спикер Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сделал заявление. Он отметил, что страна все еще находится в ядерной сделке. Об этом сообщает DW.

Так, Мусави раскритиковал европейские страны за недостаточные усилия для спасения соглашения.

"Тегеран все еще остается в соглашении... Заявления европейских государств о нарушении Ираном соглашения являются необоснованными", - сказал он.

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Кроме того, он отметил, что Тегеран настаивает на том, чтобы другие страны также выполняли условия ядерной сделки.

Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после ликвидации Касима Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

В Иране атаку назвали "ужасным злодеянием" и пообещали отомстить. В свою очередь президент США Дональд Трамп поблагодарил всех причастных к ликвидации генерала, обвинив его в "прямой или косвенной причастности к убийству миллионов человек". А госсекретарь США предостерег Иран от ответного удара.

Власти Исламской республики отказались от ограничений по ядерной сделке и пригрозили ударами по военной группировке США на Ближнем Востоке.

Парламент Ирака приняли решение о выдворении иностранных военных с территории страны. Решение раскритиковали в Вашингтоне и даже пригрозили санкциями, но некоторые страны НАТО передислокацию сил все же одобрили.

В ночь на восьмое января военные базы США в Ираке подверглись ракетному удару. Иранское командование также пригрозило ударом по Израилю и ОАЭ. В ответ Дональд Трамп анонсировал санкции и заявил, что Ирану стоит отказаться от ядерных амбиций и прекратить поддержку терроризма.

В этот же день иранской ракетой был сбит украинский самолет, в результате чего погибли 177 человек.