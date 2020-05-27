Загалом зафіксовано шість порушень режиму тиші з боку бойовиків

Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. Як повідомили у штабі, російсько-окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли підрозділи ООС на Донеччині, поблизу Водяного.

Загалом зафіксовано 6 порушень режиму тиші з боку бойовиків.

Під ворожий вогонь також потрапили оборонці Новомихайлівки, Новотроїцького, Пищевика та Мар'їнки. Від початку доби на Донбасі тихо.