На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. Як повідомили у штабі, російсько-окупаційні війська з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли підрозділи ООС на Донеччині, поблизу Водяного.
Загалом зафіксовано 6 порушень режиму тиші з боку бойовиків.
Під ворожий вогонь також потрапили оборонці Новомихайлівки, Новотроїцького, Пищевика та Мар'їнки. Від початку доби на Донбасі тихо.
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