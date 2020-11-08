Команда «Блока Дмитрия Голубова» единогласно приняла решение поддержать во втором туре выборов мэра Одессы Николая Скорика и призвала одесситов проголосовать 15 ноября за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Я знаю Николая Скорика как честного человека, достойного гражданина и настоящего одессита. Мое решение о его поддержке обусловлено тождеством позиций по важнейшим стратегическим вопросам развития Одессы", - заявил Дмитрий Голубов.

Дмитрий Голубов отметил, профессиональная и ответственная команда ОП-ЗЖ Николай Скорик знают, как вернуть одесситам гордость за родной город. Дмитрий Голубов отметил, профессиональная и ответственная команда ОП-ЗЖ Николай Скорик знают, как вернуть одесситам гордость за родной город.

"Николай Скорик поддержал мою идею возрождения одесских дворов, он – соавтор законопроекта о возвращении Одессе статуса города "Порто Франко" и, самое главное, Николай Скорик — человек слова, который всегда ставил интересы Одессы и одесситов превыше всего", – написал Дмитрий Голубов на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее поддержать Николая Скорика во втором туре, который состоится 15 ноября, призвал одесситов Евгений Червоненко.