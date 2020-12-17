Большинство депутатского корпуса Запорожского областного совета проголосовало за отмену решения от 15 декабря, согласно которому на должность председателя облсовета назначался Виталий Боговин. За это проголосовало 44 депутата из 84.

"Реальное большинство депутатов областного совета подтвердило, что не избирало Боговина председателем Запорожского областного совета. И его самоназначение – противозаконно", - заявил народный депутат, руководитель Запорожской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимир Кальцев.

Депутаты ранее заявляли, что процедура голосования была проведена с грубыми нарушениями: вне сессионного зала, за закрытыми дверями, с давлением и угрозами в адрес депутатов со стороны "титушек". Кроме того, депутаты заявляли о том, что за назначение Боговина не было достаточного количества голосов.

17 декабря четверо депутатов фракции "Слуга народа" рассказали о нарушениях и давлении, которое оказывалось на депутатов. Они обратились в правоохранительные органы, а также заявили о выходе из фракции "Слуга народа" в Запорожском облсовете.