Главнокомандующий ВСУ в интервью Алесе Бацман прокомментировал получение трех служебных квартир, а также кризис военного руководства спровоцированный им исками против Министерства обороны. Оправдываясь, во всех ответах на острые вопросы, Хомчак намекал на причастность "руки Кремля".



Так, комментируя конфликт с Министром обороны Андреем Тараном и подачу против МО пяти исков в суд, Главнокомандующий ВСУ заявил, что "ссоры" якобы вообще не было и президент якобы его с Тараном не мирил.



На уточняющий вопрос журналистки, от чего тогда такая информация вообще появилась в СМИ, Хомчак ответил:



"Это неправда. Вы понимаете, кто-то придумывает о конфликтах... Есть рабочие отношения, где каждый имеет свое мнение, они могут поспорить, могут обсудить, могут к чему-то прийти.



...Не верьте этому. Это искажение. Кому-то это нужно, и в первую очередь нашему врагу, чтобы дестабилизировать в армии все управленческие процессы, упрекнуть в том, что здесь война", - заявил Хомчак, не уточнив, действительно ли он считает Юрия Бутусова "врагом Украины". Ведь именно главред сайта "Цензор.нет" первым сообщил информацию о кризисе между Тараном и Хомчаком. И впоследствии эту информацию подтвердили другие СМИ.



Кроме того иски против МО действительно были поданы, а отозваны только после вмешательства в этот конфликт президента Украины.



Ещё один вопрос Алеси Бацман касался того факта, что Хомчак в прошлом году выделил себе третью служебную квартиру, приватизировав те, которые были получены ранее.



На это Хомчак признал, что действительно приватизировал служебную квартиру во Львове и отдал ее матери. А дальше - снова добавил про "руку Кремля".



Он заявил, что распространители информации о его квартирах действуют в интересах врага. И таким образом мол пытаются деморализировать армию.

Как известно данные о третей служебной квартире Хомчака первым обнародовал известный украинский волонтер, певец Тарас Тополя. После того, как он рассказал об этом, ему прислали повестку в армию.



Напомним, что в интервью Алесе Бацман, Хомчак не смог ответить на вопрос о своём бегстве из Иловайск. Также он не опроверг обвинения в предательстве своих солдат на поле боя.



В декларации о доходах за прошлый год Хомчак указал миллионные заработки, дом под Киевом, несколько земельных участков и новую квартиру в столице.