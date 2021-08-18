В вытрезвителе польского Вроцлава умер гражданин Украины, которого привезли и связали полицейские. Об этом пишет издание Wprost.

Трагедия произошла еще 30 июля, однако известно о ней стало только 18 августа. Сотрудники полиции доставили в вытрезвитель пьяного мужчину, которого заметили, когда он спал в автобусе. Он показал документы о том, что является гражданином Украины, а проверка на драгере показала, что в его организме находится 1,5 промилле алкоголя.

Когда с украинца в вытрезвителе сняли наручники, он якобы напал на полицейских: ударил одного из стражей порядка кулаком, а второго укусил за палец. Чтобы успокоить разбушевавшегося гостя, полицейские вызвали еще один патруль.

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Мужчину связали ремнями и уложили на живот. Через несколько минут он начал синеть и задыхаться, а потом умер. Для выяснения причин смерти украинца назначена судебномедицинская экспертиза и токсикологический анализ.

Следователи не исключают, что кроме алкоголя в теле умершего были и другие дурманящие вещества: наркотики или лекарства.

Украинские заробитчане периодически попадают в полицейские сводки в Польше. Как сообщали "Подробности", в конце июля наш соотечественник погиб в соседней стране в результате жуткого ДТП с автобусом.