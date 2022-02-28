В Харькове идет бомбежка и уличные бои (видео) [ Редактировать ]
Российские войска продолжают накрывать "Градом" Харьков. В городе-миллионнике идут активные боевые действия.
СМИ пишут, что Министерство обороны РФ разрешило бомбить города с целью запугать мирное население.
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