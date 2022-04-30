В Україні за час війни постраждали понад 617 дітей [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни росії проти України постраждали понад 617 дітей. Жертвами стали понад 219 неповнолітніх, ще 398 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 139,
- Київській - 115,
- Харківській - 95,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 44,
- Миколаївській - 43,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумській - 17,
- Житомирській - 15,
- у Києві - 16.
Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1570 закладів освіти, з них 111 зруйновано повністю.
Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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