З початку повномасштабної війни росії проти України постраждали понад 617 дітей. Жертвами стали понад 219 неповнолітніх, ще 398 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 139,

Київській - 115,

Харківській - 95,

Чернігівській - 68,

Херсонській - 44,

Миколаївській - 43,

Луганській - 37,

Запорізькій - 27,

Сумській - 17,

Житомирській - 15,

у Києві - 16.

Крім того, через масові обстріли росією українських населених пунктів пошкоджено 1570 закладів освіти, з них 111 зруйновано повністю.

Зазначається, що дані цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.