Ще одному російському пропагандисту оголосили підозру [ Редагувати ]
Ще одному російському пропагандисту оголосили підозру в Україні. Він публічно закликав до геноциду українського народу, зміни державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що мова йде про Тимофія Сергейцева - автора статті під назвою "Что россия должна сделать с Украиной", яка 3 квітня 2022 року з'явилася на сайті російського видання.
У своєму матеріалі політтехнолог зазначив, що на території України необхідно створити умови, які б призвели до часткового знищення народу, ліквідувати державність та взагалі позбавити нашу державу назви Україна.
Крім того, пропагандист закликав приєднати до складу росії майже всю територію України, окрім 5 західних областей. Також він пропонував судити українців за патріотичну позицію, піддати їх репресіям та повністю переписати літературу.
Проти російського пропагандиста відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 442 ККУ. Розслідування здійснює Служба безпеки України.
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