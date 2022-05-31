російські війська готують наступ на Лиманському напрямку [ Редагувати ]
На Лиманському напрямку російські війська здійснюють перегрупування сил з метою розгортання наступу.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Окупанти намагалися провести розвідку маршрутів подальшого просування в районі населеного пункту Лиман, але зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.
Нагадаємо, що за даними Генштабу, окупанти готуються до наступу на Слобожанському напрямку та звели до мінімуму число ракетних кораблів у Чорному морі.
по темі
В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації
Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області
У понеділок, 30 травня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення в Україну
На Слов’янському напрямку противник штурмував позиції у напрямку Пасіка - Богородичне. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк і блокування основних логістичних шляхів. Рашисти збираються здійснити чергову спробу форсувати Сіверський Донець
Зеленський приїхав на передову на Харківщині. Це його перша офіційна поява за межами Київщини з початку війни