Названо імена російських інженерів, які наводять ракети на Україну [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У складі Головного обчислювального центру (ГСЦ) Збройних сил росії діє секретний підрозділ, який наводить ракети на цивільні об'єкти в Україні. Наразі вдалося ідентифікувати 30 військових інженерів, які там працюють.
Про це повідомляє The Insider, який публікує дані спільного розслідування з Bellingcat та Der Spiegel.
Повідомляється, що це переважно молоді люди з досвідом роботи у сфері інформаційних технологій. Усі вони зареєстровані за офіційною адресою російського Генштабу у москві.
Журналісти-розслідувачі вивчили метадані телефонних розмов начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова і дійшли висновку, що щоразу перед запуском ракет йому дзвонили з номера полковника Ігоря Багнюка. Він у свою чергу спілкувався з більш як 20 військовими інженерами з ГВЦ.
За даними розслідування, цей підрозділ складається із трьох команд, які програмують польоти одного конкретного типу ракет:
- ЗМ-14 ("Калібр", морського базування) - Іван Попов, Матвій Любавін, Роман Курочкін, Катерина Чугунова, Сергій Ільїн, Юрій Ніконов, Георгій Старостін, Дмитро Тихонов, Микола Тарасов та Ігор Гроза.
- 9М728 (Р-500, оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", наземного базування) - Олексій Михайлов, Павло Обухов, Ельвіра Обухова, Микита Поплавський, Віктор Яскелайнен, Олександр Григорян, Володимир Петров, Артем Веденов.
- Х-101 (повітряного базування) - Артем Чернов, Олексій Бетехтін, Андрій Іванютін, Антон Чуликов, Ольга Письменська, Павло Васильєв, Олексій Волков, Антон Шатун, Станіслав Мінков.
Як пише The Insider, з деякими з них вдалося зв'язатися, але вони заперечують, що працюють на військових і мають відношення до ударів по Україні. Їхнім безпосереднім командиром є полковник Ігор Багнюк.
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