Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів" / t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти в ніч на 14 грудня завдали ударів з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів:

у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.

У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих.