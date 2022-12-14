Росіяни обстріляли Нікопольський район з "Градів" та "Ураганів" [ Редагувати ]
Російські окупанти в ніч на 14 грудня завдали ударів з "Градів", "Ураганів" і важкої артилерії по Нікопольському районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - зазначив посадовець.
Резніченко розповів:
у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередач.
У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.
В обійстях мiстян зайнялися дві пожежі. Вогнеборці їх уже приборкали. Усюди минулося без постраждалих.
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