У Херсоні знову чутно вибухи [ Редагувати ]
В Херсоні місцеві чують звуки вибухів. Що вже не вперше за сьогоднішній день.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
"У Херсоні знову чутно вибухи", - інформують в мережі.
по темі
Внаслідок ворожої атаки Херсонщини у середу, 3 травня, загинув відомий лікар-онколог Олександр Моргунов
У четвер вночі, 4 травня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. По місту ворог завдав ракетних ударів
Внаслідок атаки в ніч на 4 травня у Києві впало до 10 уламків збитих дронів та ракет. Їх виявили у різних районах столиці
Російські війська ведуть підготовку до можливого обстрілу міста Нікополь ввечері середи, 3 травня. Містян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги
В Херсоні знову зросла кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів