Одеську область атакували дрони: які наслідки [ Редагувати ]
У ніч на середу, 2 серпня, російські загарбники здійснили атаку на південь Одеської області за допомогою дронів-камікадзе Shahed-136, які були запущені з Азовського моря та летіли через Чорне море. Про це повідомило оперативне командування "Південь" ЗСУ.
Сили протиповітряної оборони працювали безперервно майже три години, намагаючись відбити ворожий наступ. Було зафіксовано пошкодження елеватора, а також виникли пожежі на деяких портових та промислових об'єктах у результаті ворожого нападу. Дані про можливі жертви чи постраждалих поки не надходили.
Остаточна інформація щодо удару безпілотниками уточнюється. Станом на 05:30 відомості про постраждалих не надходили.
Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону, - додали в ОК "Південь".
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