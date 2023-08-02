У ніч на середу, 2 серпня, російські загарбники здійснили атаку на південь Одеської області за допомогою дронів-камікадзе Shahed-136, які були запущені з Азовського моря та летіли через Чорне море. Про це повідомило оперативне командування "Південь" ЗСУ.

Сили протиповітряної оборони працювали безперервно майже три години, намагаючись відбити ворожий наступ. Було зафіксовано пошкодження елеватора, а також виникли пожежі на деяких портових та промислових об'єктах у результаті ворожого нападу. Дані про можливі жертви чи постраждалих поки не надходили.

Остаточна інформація щодо удару безпілотниками уточнюється. Станом на 05:30 відомості про постраждалих не надходили.

Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону, - додали в ОК "Південь".

Нагадаємо, рф вночі атакувала Україну ударними БпЛА, зокрема звуки вибухів пролунали у столиці та Одеській області.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в результаті ворожого нападу на столицю та збиття безпілотного літального апарата (БпЛА) у Солом'янському районі, зазнав пошкоджень нежитловий об'єкт. У Святошинському районі сталося загорання дерева.