На фронті загинув віцечемпіон України з муай-тай Єгор Рябенко [ Редагувати ]
У боях з російськими окупантами загинув віцечемпіон України з тайського боксу муай-тай Єгор Рябенко, який після вторгнення росії приєднався до полку "Азов". Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.
"Єгор родом із Запоріжжя, де займався у місцевому спортивному клубі "Прайд".
Неодноразово був переможцем чемпіонату Запорізької області з боксу муай-тай. У 2020 році отримав срібну медаль чемпіонату України. З 2019 року був діючим суддею Запорізької області з тайського боксу.
Після повномасштабного вторгнення Герой пішов захищати Батьківщину, вступивши до полку "Азов", - повідомляє відомство.
Єгор Рябенко виконував завдання по стримуванню загарбників на Луганському напрямку. 16 вересня перебуваючи на позиції потрапили під обстріл. Нажаль один із снарядів влучив у місце розташування хлопців, внаслідок чого всі четверо захисників загинули, повідомляє Українська федерація таїландського боксу муай тай.
У цьому році Єгору мало б виповнитися 27 років.
Нагадаємо, днями на фронті загинув член збірної України з боксу Андрій Огородник.
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