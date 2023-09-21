У боях з російськими окупантами загинув віцечемпіон України з тайського боксу муай-тай Єгор Рябенко, який після вторгнення росії приєднався до полку "Азов". Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

"Єгор родом із Запоріжжя, де займався у місцевому спортивному клубі "Прайд".

Неодноразово був переможцем чемпіонату Запорізької області з боксу муай-тай. У 2020 році отримав срібну медаль чемпіонату України. З 2019 року був діючим суддею Запорізької області з тайського боксу.

Після повномасштабного вторгнення Герой пішов захищати Батьківщину, вступивши до полку "Азов", - повідомляє відомство.

Єгор Рябенко виконував завдання по стримуванню загарбників на Луганському напрямку. 16 вересня перебуваючи на позиції потрапили під обстріл. Нажаль один із снарядів влучив у місце розташування хлопців, внаслідок чого всі четверо захисників загинули, повідомляє Українська федерація таїландського боксу муай тай.

У цьому році Єгору мало б виповнитися 27 років.

Нагадаємо, днями на фронті загинув член збірної України з боксу Андрій Огородник.